مسلسل كله بالحب الحلقة 20.. فشل محاولة طارق الأولى لإجهاض إلهام

تتوالي أحداث مسلسل كله بالحب الحلقة 20، المثيرة والشيقة، حيث اتفق أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع الفتاة التي يخدع الناس بأنها شقيقته ريم البارودي «كاريمان»، أن تقوم بوضع حبوب إجهاض الحمل لطليقته صابرين «إلهام»، في أي مشروب، حتى تسقط حقوقها في الفيلا التي سرقها منها بالخداع بفقدان الجنين.

مسلسل كله بالحب الحلقة 20.. خلاف كبير بين طارق وكاريمان

ولتنفيذ ذلك الطلب زارت ريم البارودي «كاريمان»، طليقة طارق، صابرين «إلهام»، وأحضرت العصائر ووضعت بها الحبوب المجهضة، إلاأنها تذكرت الإحساس الذي مرت به خلال إجهاض الجنين، وما تسبب فيه لها من فقدان القدرة على الإنجاب مرة أخرى، لتكسر أكواب العصائر خوفا عليها، وتخبر طارق، بضرورة الابتعاد عنها إلا أنه يتشاجر معها ويصر على إجهاض الطفل.

مسلسل كله بالحب الحلقة 20.. طارق يحاول إيجاد حلول مع صبحي المحامي

محاولة أخرى أجراها أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع سامر المصري «صبحي المحامي»، ليساعده في الحصول على الفيلا والابعتاد عن طريقه، فزاره في مكتبه وتحدث معه عن أمر الفيلا، وأخبره صبحي المحامي أنه خالف الاتفاق معه وتصرف دون مراجعته أو علمه.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقة 19 من مسلسل كله بالحب، شهدت مفاجأة صادمة، إذ تبين أن ريم البارودي «كاريمان» ليست شقيقة «دكتور طارق»، كما كان يدعي الأخير للمحيطين به سواء طليقته صابرين «إلهام»، أو زوجته الحالية زينة «دهب»، إنما ربطته بها علاقة قبل فترة طويلة.

وجرى الكشف عن تلك الكذبة من جانب سامر المصري «صبحي المحام»، حين دعته ريم البارودي «كاريمان»، لمنزلها بغرض التقرب منه، وما ينوي فعله، وذلك بعد طلب من أحمد السعدني «دكتور طارق»، إلا أنه خلال وجوده معها في الشقة فتش في حقيبتها وعرف من جواز سفرها أنها ليست شقيقته، ويستخدمها لإتمام عملية النصب على طليقته صابرين «إلهام».

كذلك اتفق مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، مع أحمد السعدني «دكتور طارق»، ضد طليقته صابرين «إلهام»، بقيام «كراكيبو» بإقناعها أنه تغير من أجلها، وجعلها تقبل العودة له مرة أخرى، مقابل الحصول منه على بعض المال.