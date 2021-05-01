بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود، نظرًا لظروف جائحة كورونا، ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات.

ونشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021، التي يوجهها البابا تواضروس الثاني، سنويًّا، لأبنائه في المهجر، لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.