«وصف مصر» الأكثر مبيعا في معرض فيصل للكتاب

اختتم معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب، الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في الفترة من 8 حتى 18 رمضان، بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية، فعالياته.

وشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا على مدار أيامه، وتصدرت موسوعة «وصف مصر» طبعة 2003 الكتب الأكثر مبيعا، ومن الكتب الأكثر مبيعا أيضا كتاب الأدوار فى الموسيقى 1986، الآثار القبطية في وادي النيل 2010، مذكرات مخرج سينمائي 2012، المرأة الفرعونية 2016، طه حسين الديمقراطية 2013، الخروج في النهار 2013، ابن عروس 2012، كتاب الآثار العلوية 2002، البطيخة 2005، دقدق لما يضحك 2016، سيناء مصرية 2015. وقد بلغ إجمالي المبيعات 63313.70 جنيه.

وشارك في المعرض 42 دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف بجانب عدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية. واعتمد المعرض فكرة جديدة قائمة على الكتاب المخفض حيث يصل أقصى سعر للكتاب بالمعرض إلى 20 جنيها.

ومن الأفكار الجديدة أيضا التى تميز بها المعرض هذا العام، معرض دار الكتب والوثائق والذى اشتمل على إصدارات ووثائق خاصة بشهر رمضان المعظم منذ عام 1797 ميلادية، 1211 هجرية.

كما أقيم على هامش المعرض عدد من العروض الفنية والمسرحيات بجانب عروض من السيرك القومى، ومشاركة الفرق الغنائية، وفقرات الساحر والأراجوز وعرائس القفاز، بالإضافة إلى إقامة ورش الرسم والتلوين للأطفال يوميا.

كما تضمن المعرض ركنا خاصا بالحرف التراثية وورشة لتعليم فن صناعة الفخار.