الصحة: موجة كورونا الثالثة أشد من الأولى والثانية.. الحذر ثم الحذر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تُعد شديدة وأشد من الموجتين السابقتين، ويجب خلال تلك الفترة تحديدًا «الآن» أن يكون هناك توعية مستمرة، «إحنا ناس في شهر رمضان فقدنا حاجة مهمة جدا وهي دور الإعلام في التوعية».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على منصة «شاهد»، أنه يجب تذكرة المواطنين بشكل مستمر أننا في حرب ضارية مع كورونا، «مينفعش علاج من غير وقاية، خير سبل العلاج هي الوقاية، عشان نقي أنفسنا يجب أن يكون هناك نوع من الوعي، لا أقلل من وعي المصريين، وعي المصريين على أعلى مستوى».

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك التزامات اجتماعية ودينية تشهدها مصر حاليا مثل أعياد الأقباط، وكذلك شهر رمضان الكريم والتجمعات على الإفطار، «فقدنا فيها بعض الوعي وبعض الحذر شوية، لازم يرجع على أكمل وجه، خصوصًا الأيام الجاية».

وتابع: «الفترة المقبلة مرتبطة بشراء مستلزمات رمضان و العيد، لازم يكون فيه أقصى درجات الحذر، محصلش تغيير قوي في الأعراض، لكن حصل تغير في شكل الأعراض، يعني مكنتش الحرارة بتطول زي دلوقتي، بقى فيه كحة مصاحبة للإفرازات من أول يوم، كورونا ليس فيروس صدري هو فيروس بابه الملكي الجهاز التنفسي، لكن يمكن أن يصيب المخ والقلب والكلى ويصيب الجهاز الهضمي، ممكن يصيب الكبد، كل دي أعراض».