حسام حسن حسني ناعيا علي حميدة: «البقاء لله في نجم جيلنا»

نعى المطرب والموزع الموسيقي حسام حسن حسني، صديقه الفنان علي حميدة منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

ونشر «حسام» صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا، «البقاء لله فى نجم جيلنا الدكتور الفنان على حميدة إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر حسام حسن حسني موزع موسيقي، عمل مع الفنان الراحل علي حميدة، وهو من مواليد مدينة الكويت في 2 أكتوبر 1966م، تلقى تعليمه في الكويت حتى أتم المرحلة الثانوية ثم التحق بكلية التربية الموسيقية بالقاهرة سنة 1986، ليصقل موهبته الموسيقية بالدراسة حتى حصل على بكالوريوس التربية الموسيقية سنة 1991.

ورحل الفنان الكبير علي حميدة عن عالمنا، بعد أن ترك بصمة كبيرة فى حياة الأغنية المصرية والعربية في 6 سنوات فقط، قدم فيها عشرات الأغنيات الناجحة، و6 ألبومات غنائية، والمشاركة فى بطولة فيلمين من بينها فيلم «حلم» اسم أشهر أغنياته.

وقال عادل نافع ابن أخت الفنان الدكتور على حميدة، إنه ستجرى الصلاة على خاله الراحل، في مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح غدا عقب صلاة الظهر، بحضور جميع أهالي مطروح.

وأضاف نافع، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جار حاليا إنهاء تصريح الدفن وتجهيز المدفن بمقابر مدينة مرسى مطروح.

معاناة علي حميدة في أخر أيامه

وعانى الفنان على حميدة من المرض فى أيامه الأخيرة، التي بدأت بوعكه صحية، تردد على المستشفيات فى مرسى مطروح والقاهرة، ومنها إلى منزله، حتى توفى وسط أهله وأقاربه، الذين كانوا يترددون عليه بالعشرات يوميا، على منزله بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان عليه.

استغاث قبل وفاته بوزارة الصحة حتي تتكفل بمصاريف علاجه، جاء ذلك بعد أن صرف كل مايملك من أموال، وبالفعل تدخلت نقابة المهن الموسيقية ونقلته إلى معهد ناصر ليعالج على حساب النقابة.