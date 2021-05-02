عمرو أديب عن فك أطفال صواميل السكة الحديد: حاجة مبتحصلش في الدنيا

انتقد الإعلامي عمرو أديب، التصرفات السيئة التي يقوم بها البعض، تجاه السكة الحديد ومؤسساتها ومنشآتها، عارضا بعض الفيديوهات لمشاهديه، التي تظهر قيام بعض الأطفال بفك صواميل خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى قيام بعض السيارات باختراق مزلقانات السكة الحديد والمرور بها في غير الوقت المصرح فيه بذلك.

وعلق «أديب»، خلال حلقة السبت، من برنامجه «الحكاية»، المذاع على منصة «شاهد»، على تلك المشاهد والتصرفات، قائلا: «دي حاجات تنقط ومش موجودة فأي حتة في العالم، دول أطفال متخصصين في فك صواميل السكة الحديد، عشان ياخدوها يبعوها خردة، وييجلهم منها 50 أو 60 جنيه».

وأكد الإعلامي، أنه ليس هناك دولة بالعالم يحدث بها هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا يقول هذا لكي يعرض أحد تلك الفيديوهات ليوضح بأن حوادث القطارات سببها هؤلاء الأطفال، مشددا أن هذا ليس المقصود من حديثه، معترفا بأن هناك إهمال واضح وتقصير موجود على مستوى السكة الحديد، ويجرى حاليا علاج هذا التقصير.

وعرض «أديب» فيديو آخر يظهر توقف قطار قبل الاصطدام بعربة كارو محملة ببعض البرسيم، اختار صاحبها أن يخترق خط السكة الحديد، بدلا من السير في طريقه، اختصارا لهذا الطريق، قبل أن يفشل الحصان أو الحمار الذي يجر العربة في السير بها على القضبان، ويضطر سائق القطار، الذي من حسن حظه أنه كان يسير ببطئ في التوقف بشكل كامل حتى يتم حل المشكلة، متابعا: «سواق القطر ده لو مش واخد باله، كان زمان مصيبة حصلت».