مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19: القبض على رمزي وأتباعه يقررون خيانته

اشتعلت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19، حيث تم عقد قران الأستاذ حسن وريم، بالإضافة إلي إعلان خطوبة منال وأحمد، وبداية صفحة جديدة بعيدا عن الشيخ رمزي الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19 التي شهدت تصاعد أحداث وتشابك المواقف فيما بينهم.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19

وبدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول، بتجميع الأستاذ حسن الذي يجسد دوره الفنان نبيل الحلفاوي على ريم التي تقوم بدورها الفنانة شيرين، في حفل عائلي بسيط، وتم إعلان خطوبة أحمد ومنال التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوعن لتبدأ بهذا صفحة جديدة بعيدًا عن حب حياتها وابن عمتها الشيخ رمزي الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي.

وعلى صعيد آخر، تبدأ طليقة الإعلامي طارق كساب، الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب، التي ظهرت في أحد البرامج الإخبارية وبدأت في التشهير به، والتحدث عن علاقتهما، الأمر الذي أغضب طارق بشدة فيذهب إليها ويهددها بتلفيق اتهامات وابتزازها بصور مفبركة، إذا لم تظهر على نفس البرنامج وتعتذر عما حدث منها.

وعلى صعيد آخر، يتم القبض على الشيخ رمزي، ويبدأ أعوانه وأتباعه في خيانته، ويبدأوا في البحث عن أمير جديد، ويبدأ نوير في الوصول للإمارة.

مسلسل القاهرة كابول

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جارٍ عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر، حيث يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه يظن أنّه هو من كان مستهدف قتله، لكن قُتل صديقه بالخطأ.