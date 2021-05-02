خروج 17 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات عزل قها وبنها العام والتأمين

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، خروج وتعافي 17 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام، والتأمين الصحي النموذجي ببنها بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية إن المتعافين 8 سيدات و9 رجال، تراوحت أعمارهم بين 49 سنة 72 سنة، مؤكدًا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا يعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عامًا، ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.

القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا أمس السبت

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت أمس السبت، صفر إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، حيث استقر عدد الإصابات منذ بداء الجائحة وحتى اليوم، بالقليوبية عند 15824 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1280 حالة، والعبور 213 حالة، والقناطر الخيرية 983 حالة، وبنها 4914 حالة، وشرق شبرا 1603 حالات، وغرب شبرا 1528 حالة، وشبين القناطر 1048 حالة، وطوخ 2088 حالة، وقليوب 1134 حاة، وقها 106 حالات، وكفر شكر 927 حالة.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل أمس 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 10 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت «خليفة» أن المستشفى محجوز به حاليا 56 حالة، منهم 15 حالة بالعناية المركزة و41 بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.