موعد عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 20.. طلاق نيللي كريم ومحمد فراج

يُعرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 20، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم في الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

موعد عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 20

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر الحلقة 20، على قناة واحدة، حيث تعرضها قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.

الحلقات السابقة من مسلسل ضد الكسر

وكانت دارت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، بتوجيه تهمة إلى «ملك» تارا عماد، بعد أن فاجأها زوجها «مصطفى» برفعه قضية نسب، ينفي فيها أبوته لمولودهما، ما يعني أن سرها الذي طالما حرصت على إخفائه، قد انكشف، وأن الماضي الذي يهدد حياتها الزوجية لا مفر منه.

بدأ الفنان حمزة العيلي، زوج الفنانة تارا عماد، الشك في وجود علاقة سرية تجمعها برجل آخر، عندما شاهدهما يتحدثان سويًا في الشارع ذات مرة، ليقابله مرة أخرى صدفة، وهو يغادر منزله، ما يعني أنه يقابل «ملك» في غيابه، وهو ما دفع «مصطفى» إلى ربط ذلك بمعاملة «ملك» الجافة له طوال عام، هي فترة زواجهما، وبما حدث أيضًا في ليلة زفافهما.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، تزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية ونزوات متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.