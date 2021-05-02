مسلسل ضد الكسر الحلقة 19.. نيللي كريم تطلب الطلاق من محمد فراج

تبدأ أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، بانفصالها عن زوجها محمد فراج، بعد مواجهته بالخيانة. وتحاول تارا عماد، التخلص من اتهمها في شرفها من طليقها بعد إنكاره نسب الطفل.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضد الكسر

وتتوالى الأحداث، ليواجه محمد فراج، لقاء الخميسي، صديقة نيللي كريم، بعدما تسببت في انفصاله عن زوجته وأنها كانت سبب الانفصال.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل ضد الكسر، اعتراف تارا عماد، لوالدتها بأن الطفل ينسب لأب آخر، متهمة والدتها بأنها السبب في سلوكها بسبب تفرقة المعاملة بينها وبين شقيقتها نيللي كريم.

وحاول زوج تارا عماد، التخلص من كل متعلقاتها الشخصية بمنزله وإلقائها في القمامة، وواجهت نيليي كريم زوجها محمد فراج ومايا بخيانتهما وطلبت منه الطلاق للابتعاد عنه.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

يُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.