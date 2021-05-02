جميلة بوحريد بعد إصابتها بكورونا: سأتحسن بإذن الله.. أثق في أطباء الجزائر

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، تحدثت المناضلة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحريد، عن وضعها الصحي وتفاصيل نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة الجزائرية.

وتتواجد جميلة بوحيرد البالغة من العمر 55 عامًا، منذ أسبوع بالمستشفى الجامعي «مصطفى باشا»، وقالت خلال اتصال بـ«سكاي نيوز عربية»: «سأتحسن بإذن الله، سلامي لكل الشعب الجزائري والعربي وكل من يسأل عني»، كما توجهت المناضلة الجزائرية بالشكر للطاقم الصحى بالمستشفى على اهتمامهم بها، مضيفة: «أطباء الجزائر لديهم كفاءة وأنا أثق بهم».

يذكر أن المناضلة الجزائرية كان لها دورًا كبيرًا في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، بعد انضمامها في عام 1954 لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، كما حملت «بوحيرد» السلاح لمكافحة الاستعمار الفرنسي والذي اعتقلها في عام 1957 وتم تعذيبها بشدة، قبل أن تقدم إلى محاكمة صورية ويصدر ضدها حكم بالإعدام.

وأثناء المحاكمة وعقب النطق بالحكم رددت جملتها الشهيرة: «أعرف أنكم ستحكمون علي بالإعدام لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة».

ثار العالم أثناء محاكمة «بوحريد»، وبعد الحكم بإعدامها، واجتمعت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، بعد أن تلقت الملايين من برقيات الاستنكار من كل أنحاء العالم وطالبوا بإطلاق سراحها، وتم تأجل تنفيذ الحكم، ثم عُدّل إلى السجن مدى الحياة، وبعد تحرير الجزائر، خرجت جميلة بوحيرد من السجن مع بقية الأسرى المقاومين في عام 1962، وتزوجت محاميها الفرنسي الشهير جاك فيرجيس.