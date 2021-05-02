رنا رئيس تبدأ تصوير مشاهدها في «الحرامي 2»

بدأت الفنانة الشابة رنا رئيس، تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عقب إجازة عيد الفطر المُبارك.

مسلسل «الحرامي» من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف وبيومي فؤاد، وكارولين عزمى ورنا رئيس مع عدد من الفنانين الشباب.

دراما رمضان

وفي سياق متصل، أعربت رنا رئيس، لـ«الوطن»، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن ظهورها في موسم دراما رمضان من خلال مُسلسلين دفعة واحدة، وهما «نجيب زاهي زركش» للفنان يحيى الفخراني و«ضل رجل» للفنان ياسر جلال.

وأكدت أنها بذلت جهودًا ضخمة خلال التصوير، لاسيما في ظل الظرف القاسي الذي تعرضت له، والذي يكمن في وفاة والدها وجدها في يومٍ واحد، مؤكدة أنّ الفنان ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية، قدموا لها الدعم والمساندة، بشأن تجاوز تلك الأزمة نفسيًا.

يحيى الفخراني

يذكر أنّ «نجيب زاهي زركش» أعاد الفنان يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله «بالحجم العائلي» في 2018، ويكرر التعاون مع السيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18 ذهاب «طريف» الذي جسد دوره الفنان محمد محمود إلى «شيرين» التي جسدت دورها الفنانة أنوشكا، وإخبارها أن ابنها الوحيد مؤنس خطب فتاة دون علمها.

ذهبت أنوشكا إلى منزل نجيب زاهي زركش، لكي تثني مؤنس عن قراره، ولكن نجيب تصدى لها، وأخبرها أنه ليس بصغير على ما يفعله.