مؤلفة «لعبة نيوتن» تفجر مفاجأة عن نهاية المسلسل: «هنا هتفوق»

نفت مها الوزير، المشرفة على كتابة مسلسل «لعبة نيوتن»، أن تكون فكرة المسلسل حول مسألة وقوع الطلاق الشفوي، مشددة «حدوتة المسلسل مش عن الطلاق الشفوي ودي إحدى الحبكات اللي الشخصيات بتمر بيها نتيجة العقد اللي عندها واللي بيعيشوها في العلاقات بتاعتهم».

وأضافت «الوزير»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع مؤقتًا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المسلسل يدور حول شخصيتي «هنا وحازم»، واللذين بدءا سويًا ولديهما خطط معينة يقومان بها لتحقيق مستقبلهما وطموحهما، مؤكدة أن الطلاق الشفوي ليس محور المسلسل ولكنه مجرد حدث يمر به بطلا المسلسل.

وأشارت أن الأحداث التي تعيشها شخصية «هنا» التي تقدمها الفنانة منى زكي، نتيجة لأحداث متراكمة تعيشها، مؤكدة أن فكرة المسلسل ليست كيفية انتصار «هنا» على الرجال، ولكنه شعورها بعدم الأمان ومعاناتها من مشاكل شخصية.

وأوضحت «الوزير»، أنه أمام المسلسل 10 حلقات، وأن هذه الحلقات ستشهد أحداثا كثيرة، «هنا هتفوق وتقول أنا مش المفروض أن أفعالي تؤدي لكل العقد اللي مريت بيها، وهي طول الوقت فيه أفعال بتزقها لرد فعل معين يبدو للناس أنه مبالغ فيه لكن هو بالنسبة لبناء الشخصية متفق مع المشاكل اللي بتعيشها».

وتحدثت «الوزير» عن شخصية «هنا»: «كل اللي كانت عايزاه تخرج من المطار بباسبور أمريكاني وتقول للناس اللي هما أمها وزوجها أنها عرفت تعملها»، مؤكدة أن مجرد تحقيق ذلك لا يعني الوصول لنقطة صحيحة، وأن «هنا» لم تصل لنقطة تكون مدركة فيها أفعالها.