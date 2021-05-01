مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19 : منى زكي في صراع بين محمد ممدوح ومحمد فراج

شهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19 صراعًا ساخنًا بين مشاعر الحب والأبوة، حيث واجهت منى زكي والتي تلعب دور «هنا» زوجها «مؤنس» ويجسد دوره الفنان محمد فراج، بأن زوجها السابق «حازم» والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح ردها، وبذلك تكون متزوجة أثنين في وقت واحد.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19

وخلال مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19، قالت «هنا» لـ«مؤنس» إن «حازم» أرسل إليها من قبل رسالة وأخبرها فيها أنه ردها، ليطلب منها «مؤنس» رؤية تلك الرسالة وعندما فعل ذلك واجهها قائلا: «هو قال أنكم محتاجين تتكلموا مقالش أن هو ردك».

وترد «هنا» بأنها على الورق زوجة «حازم» وتصدمه قائلة: «هو جوزي مش أنت، وأنا قرفانة من نفسي جدًا، وحاسة إني عايشة معاك في الحرام واستحالة أغضب ربنا، أنا مش عارفة أنا على ذمة مين فيكم».

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19

وتتوالى الأحداث في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19، وتخبر «هنا» زوجها الحالي «مؤنس» بأنها تريد الطلاق من «حازم»، وأن يكون زواجهما رسميًا بقسيمة رسمية موثقة، ليعتذر إليها «مؤنس» قائلا: «أنا أسف لو كنت اتسببت لك في كل ده وأنا هحل كل ده»، لتجيبه «هنا» بأنه حتى حل الأمور سيظل كلا من هما في غرفة منفصلة بعيدًا عن الآخر.

وفي مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19، يتشاجر «حازم» مع «مؤنس» في السوبر ماركت محل عمل الأخير، ويتجادلا بأيات قرآنية حول شرعية كلا منهما وأحقيته بـ«هنا»، حيث بدأ «حازم» في المشاجرة قائلا في غضب محاولا شنق «مؤنس»: «أنت اتجوزت مراتي».

وفي محاولة أخيرة لحل الخلاف وإنهاء التوتر، عرض «مؤنس» على «حازم» أن يسجل «إبراهيم» باسمه بكل سهولة فهو في النهاية ابنه، وسيتصل له بطبيب يساعده في ذلك الأمر.