«كيس الدم خطر على بنتك».. لغز النداء العاجل لـ«أبو حبيبة» في الشرقية

على غرار فيلم «حياة أو موت»، بطولة عماد حمدي ومديحة يسرى إنتاج عام 1954، والذي تضمن العبارة الشهيرة «لا تشرب الدواء، فالدواء فيه سم قاتل»، انتشرت عبارات «نداء عاجل.. أي حد يعرف أشرف محمد علي أبو حبيبة أو أشرف علي محمد أبو حبيبة واخد كيس دم غلط لبنته ماياخدوش»، و«كيس الدم ملوث وخطر على بنته.. الرجاء الشير على أوسع نطاق وبسرعة»، ضمن منشور جرى تداوله بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في محافظة الشرقية الساعات الماضية.

«أورنيك صرف» باسم حبيبة

وأرفق المنشور بصورة من بطاقة المواطن، والتي تضمنت اسمه وعنوانه ورقمه القومي، مع «أورنيك صرف» كيس الدم باسم: حبيبة أشرف علي أحمد.

كيس الدم غير ملوث

وأوضحت الدكتورة نانسي عبد الحي، مديرة بنك الدم بالزقازيق، أن ما جاء في المنشور بشأن تلوث كيس الدم أمر غير صحيح.

وأفادت عبدالحي، لـ «الوطن» بأن والد الطفلة توجه إلى مقر بنك الدم الإقليمي بالزقازيق لصرف كيس دم بعينه دم تحمل فصيلة B+ وجرى عمل التوافق للعينة، وصرف كيس دم سليم ومطابق للمواصفات وفق الاشتراطات المتعارف عليها.

وأشارت إلى أن الممرضة بمستشفى الزقازيق الجامعي المحتجز فيه الطفلة اكتشفت أنه يوجد خطأ في فصيلة الدم، لافتة إلى أن فصيلة دم الطفلة A، وليس كما جاءت العينة الأولي الواردة من المستشفى فصيلة B+.

كيس الدم الصحيح

وأكدت: «أن الطفلة لم تأخذ كيس الدم وعاد والدها إلى مقر بنك الدم مرة أخرى وسلم كيس الدم الخاص بفصيلة B+، كما كان معه أورنيك صرف كيس دم بعينة دم الطفلة a وتم صرف كيس الدم له».