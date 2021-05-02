محافظ الجيزة: قرار بإغلاق الحدائق العامة خلال الأعياد.. وحملات على المطاعم

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفاصيل اغلاق الحدائق والمتنزهات في المحافظة لافتًا أنه منذ بداية شهر رمضان استشعروا زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا مثل باقي المحافظات مشيرًا لوجود تنسيق كبير بين الأجهزة المعنية.

وقال راشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع مؤقتًا عبر منصة «شاهد» إن هناك حملات دائمة على المطاعم والكافيهات لافتًا لوجود حملات صباحية ومسائية بشكل يومي على هذه الأماكن.

وأشار أنهم بذلوا مجهود كبير لتفعيل الاجراءات الاحترازية مؤكدًا أنهم كانوا يصادروا الشيش والأن يقوموا بالقبض على المسئول ولعرضه على النيابة العامة لمخالفة قرار رئيس الوزراء بتقديم الشيشة ثم غلق المكان.

وشدد محافظ الجيزة على أن الهدف من ذلك هو حماية المواطن وليس التضييق عليه ليكون هناك اتزان مع الاجراءات التي تأخذها الدولة والمجهود الكبير الذي تبذله الدولة في هذا المجال.

ولفت راشد إلى أن هناك توجيه من رئيس الوزراء بالحفاظ على الاجراءات الاحترازية وتفعيلها بشكل أكبر خلال أعياد الأخوة الأقباط وأعياد شم النسيم وغلق الحدائق العامة والمتنزهات مشيرًا لوجود حدائق الحيوان والأورمان وعدد من الحدائق الأخرى مشددًا انه تقرر باغلاق هذه الحدائق للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع: «اخدنا اجراء احنا بنأسف عليه حماية للمواطنين اننا بنغلق خلال الأيام القادمة» لافتًا أنه تطبيق المواعيد الصيفية للاغلاق خاصة الكافيهات الموجودة في الشوارع الجانبية مشيرًا أنه تم اغلاق عدد كبير من المقاهي التي لم تلتزم بمواعيد الغلق طبقًا للمواعيد المحددة.