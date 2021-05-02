مصصمة ديكور تكشف مراحل تنفيذ قصر غفران الغريب في «نسل الأغراب».. «صور»

كشفت رانيا شاكر، مصممة الديكور، عن مراحل تصميم قصر غفران الغريب، الذي يُجسد شخصيته الفنان أمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب» والذي يُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان الجاري، مع الفنان أحمد السقا.

ونشرت رانيا شاكر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور، لمراحل تصميم القصر وتنفيذه، معلقة عليه بقولها: «قبل وبعد.. ديكور قصر غفران الغريب.. القصر بالكامل مبنى ديكور، كان الأرض فاضية فى مدينة الإنتاج الإعلامي».

وشهدت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19، الكثير من الأحداث والمفاجآت بين أبطال العمل وعلى رأسهم عساف الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وغفران الغريب، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

وبدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 بمشهد لدهب التي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر، وقد ذهبت لغفران الغريب وتخبره بأن والدته مع الغجر وليست مع عساف كما أوهمه.

ولكن كانت المفاجآت خلال الأحداث بأن عساف نفذ طلب كبير الغجر منه في الحلقات الماضية بأن يسلم له الذهب الخاص بعائلة الأغراب مقابل أن يسلمه الست شامية والدة غفران الغريب وبالفعل وافق عساف، وخلال الحلقة 19 سلمه الذهب واستلم عساف والدة غفران الغريب.

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب، بعد مشاجرة راح ضحيتها أكثر من نصف عائلتي غفران وعساف الغريب، يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.

مسلسل نسل الأغراب، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر وأحلام الجريتلي ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج محمد سامي.