رئيس «المركزية للحدائق»: إغلاق جميع حدائق الحيوان بالمحافظات

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عن صدور قرار بإغلاق حدائق الحيوانات بالمحافظات من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين خلال فترة الأعياد وشم النسيم.

وأوضح رجائي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أن حديقة الحيوان بالجيزة تم تطويرها وكانت مستعدة لاستقبال الأعياد خاصة مع أعمال التطوير والتجديد وإضافة خدمات جديدة وشراء حيوانات جديدة أيضا وولادة عدد من الحيوانات داخل الحديقة».

وأشار إلى أنه تم توفير عدد من الزرافات بدون مقابل مادي وذلك من خلال استبدالها بحيوانات أخرى كانت متوفرة بأعداد كبيرة بالحديقة، قائلا: «إن الحديقة تواصلت مع عدد من حدائق الحيوان العالمية وأخطرتهم بأنواع الحيوانات الزائدة عن الحاجة والحيوانات التي ترغب في الحصول عليها وبالفعل حصلنا علي تلك الحيوانات عن طريق البدل بدون دفع أي أموال» مؤكدًا أن هذا الأسلوب أثبت نجاحه بشكل كبير.

وأكد رجائي تأييد فكرة إقامة حدائق حيوان بمعايير جديدة وبشكل جديد في المدن الجديدة مع الحفاظ على حديقة حيوان الجيزة باعتبارها حديقة تاريخية وأنها حديقة الحيوان الثانية على مستوى العالم، مشيرًا لحدوث طفرة في تطويرها عام 2018 و2019 حتى تم إغلاقها في 2020، وأنها تشهد اقبال كبير وأصبحت محل اهتمام من أغلب الأسر المصرية.

واستطرد: «أن موزانة حديقة الحيوان من داخل ايرادتها وأنها لا تعتمد على ميزانية الدولة ولكن من مواردها الخاصة» مشيرًا إلى أن متحف الحيوانات والذي يعتبر من أهم متاحف الحيوانات في العالم تم تطويره من ايرادات الحديقة، لافتًا إلى أنها تعتبر منشأة اقتصادية وتحقق ايرادات تنفق منها على التجديد والتطوير ورواتب ومخصصات العمال الجدد بدون الاعتماد على دعم من الدولة.