متحدث «الكنيسة»: سبب حريق «مارمينا» غير معروف والخسارة المادية كبيرة

قدم القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة للمصريين بعيد القيامة المجيد، قائلا: «إن الأسبوع شهد العديد من المناسبات، وكل مناسبة لها صلاوتها والقدسية الدينية لها، وأمس كان ختام الصلاوات بقداس عيد الميلاد بمنتصف الليل».

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة DMC: «أن الاحتفالات اليوم ستكون احتفالات اجتماعية مع الممارسات التي تشهدها الأعياد، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية سيتم تقيدها بشكل كبير».

وعن وضع كنيسة مارمينا بعد تعرضها لحريق مؤسف الجمعة الماضية دون حدوث إصابات، قال: «إن أسباب الحريق غير معروفة حتى الآن، لكن المعروف والظاهر أن الحريق أتى على مبنى الكنيسة المكون من 4 طوابق، وامتدت النيران على محتوياته بالكامل، وأصبحت حالة المبنى العامة ربما غير مستقرة»، لافتا إلى أن الحادث أسفر عن خسارة كبيرة ولكنها خسارة مادية فقط.

وأكد أن الكنيسة طبقت كل الإجراءات الاحترازية، كما أن قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كان حريص في كل الأيام في عظاته الخميس والجمعة وأمس على التشديد من الإجراءات الاحترازية البسيطة كونها تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وتحدث أيضا بشأن ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتواجد في أماكن جيدة التهوية وعدم الجلوس في أماكن مغلقة، وضرورة تناول الطعام الصحي.

وكانت مطرانية الجيزة، أعلنت عبر صفحتها على «الفيس بوك» إن حريقا شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة وتم إبلاغ الأجهزة المعنية حيث توجهت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأسفر الحريق عن بعض حالات الاختناق بين المتواجدين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق الأربع،بينما تعمل الأجهزة المعنية على الفحص والوقوف على أسباب الحريق.