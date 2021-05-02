أسيوط تواجه كورونا في عيد القيامة بغلق الحدائق وغرف عمليات وجولات

تولي محافظة أسيوط اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرّها مجلس الوزراء لمنع التجمعات خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم.

«الوطن» تبرز آلية تنفذ محافظة أسيوط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في 9 نقاط:

غرف عمليات وغلق للحدائق والمنتزهات

1- تشكيل غرف عمليات بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

2- استمرار الغلق الكامل لأي حدائق عامة أو متنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء.

الأجهزة التنفيذية تتابع تنفيذ القرارات

3- تكليف الأجهزة التنفيذبة بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرّتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» وحفاظًا على صحة المواطنين.

4- تكليف الأجهزة التنفيذبة بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

محافظ أسيوط: صحة المواطن خط أحمر

5- أكّد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد عدم التهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر.

6- يتابع محافظ أسيوط بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي أقرّتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وحفاظًا على صحة المواطنين ويتمّ تنفيذها في جميع المراكز والأحياء.

7- ترأس السكرتير المساعد لحملة بحي شرق ومركز الفتح للتأكّد من استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

8- شدد محافظ أسيوط على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكل الجهات المعنية، بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

9- ناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظاً على صحتهم.