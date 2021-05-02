مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19: السجن المشدد لغزل.. والخديوي في مأزق

أزمة كبيرة عاشتها غزل خلال مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19، عقب صدور حكم ضدها بالسجن المشدد 7 سنوات، بعدما ألقت الشرطة القبض عليها ووجدت داخل حقيبتها كيس هيروين بعد دقائق قليلة من إجبار عابد تيمور على تطليقها من قِبل سيف الخديوي، ومساومته بين الطلاق أو توريطه في شحنة أسلحة مهربة.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 يشهد كثيرًا من المفاجأت

وكشف مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 عن قيام عابد تيمور بتوجيه حارسه إبراهيم بوضع كيس المخدرات داخل حقيبة غزل دون أن يراه أحد، وهو ما حدث بالفعل بعد الطلاق، إذ هاجمت الشرطة غزل وسيف الخديوي وتم تفتشيهما وعثثر بداخل حقيبتها على المخدرات التي دسها لها عابد تيمور عقابًا لها على رغبتها في الطلاق.

وخلال الأحداث يكتشف سيف الخديوي خدعة عابد تيمور، وينجح في الإبقاء على إبراهيم، ويحاول اصطحابه معه وقت النطق بالحكم إلى المحكمة لتبرأة غزل ولكن زحام الطرق يحول دون ذلك، فيما اصطحب الخديوي الحارس في يده ومر به بين السيارات لمحاولة الوصول للمحكمة، ولكن قبل وصوله يصدر الحكم بمعاقبة غزل بالسجن المشدد.

وتخلت أسرة غزل عنها ولم تذهب لها طوال فترة سجنها في القسم، ولكن في وقت صدور الحكم حضروا إلى المحكمة بما فيهم صديقتها الخائنة نادين.

وفي القسم قابلت غزل إحدى الفتيات التي كانت تعرفها في الماضي، ودار حديثًا مطولًا بينهما عن الظروف التي أدت بكل منهما إلى السجن.