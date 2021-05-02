بدء مشروع تبطين الترع بـ«مطوبس» في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة» (صور)

تشهد محافظة كفر الشيخ، مركز «مطوبس»، بدء أعمال مشروع تبطين الترع التي تأتي ضمن المشروع القومي حياة كريمة، فتم البدء بتبطين ترعة «القويعي» بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية برمبال مطوبس بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪ وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربى وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪.

ويأتي ذلك مع تغيير خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه، والشبكة الداخلية بنسبة تنفيذ 75٪ بالإضافة إلى استئناف العمل بكوبري الهكس ببني بكار، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعمالها في قرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن أكثر من 200 قرية وتابع سيتمّ تطويرهم بالمركز، وضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، لتطوير الريف المصري، وجار تغيير خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه والشبكة الداخلية، وتمّ التنفيذ بنسبة 75٪.

وتلقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تقريراً من محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، عن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»الجارية بالقرية، إضافة للأعمال الجارية في العديد من القرى بمركز مطوبس، إضافة لأعمال الرصف.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، فإن المبادرة الرئاسية« حياة كريمة»، انطلقت بقرية إبيانه، مسقط رأس الزعيم سعد زغلول، وستشهد العديد من المشروعات الخدمية، منها إقامة مجمع خدمي ويضم «جمعية زراعية ،وتضامن اجتماعي، ومكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A.T.M)، ومركز شباب وملعب خماسي، وتكاسي وتبطين الترع بالقرية، وأعمال رصف وتركيب إنترلوك بشوارع القرية».

وتشمل الأعمال إنشاء وتطوير المدارس الابتدائية والإعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومدّ خطوط فايبر للتحول الرقمي.