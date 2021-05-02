«الصحة» عن تأخر رسالة اللقاح: الأولوية للفئات المستحقة

تلقت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الشكاوى التي تفيد بتأخر وصول رسائل التطعيم بلقاح كورونا بعد قيامهم بالتسجيل على موقع لقاح كورونا، وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل عليه من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح حدد الفئات المستحقة أولا وفقا لمنظمة الصحة العالمية وتوجيهاتها وهي «الأطقم الطبية، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن».

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن المواطن الذي قام بالتسجيل وتاريخه المرضي يؤكد أنه مصاب بأكثر من مرض مزمن له الأولوية عن الشخص المصاب بمرض مزمن واحد على سبيل المثال.

وأضاف المصدر أن هناك اعتبار آخر وهو المكان القائم به المواطن الراغب في الحصول على اللقاح «اللي ساكن في القاهرة هيكون في قائمة انتظار كبيرة جدا بسبب كثافة السكان، على عكس المواطن اللي ساكن في مكان ما فيهوش ناس كتير عشان كدا فيه أماكن خلصت تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسرعة، وفي ناس بتسجل النهارده ويجلها الرسالة بكرة وناس العكس».

على المواطنين الإسراع في التسجيل

وناشد المصدر المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، وطمأن المصدر المواطنين من لقاحات كورونا، وقال إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ونتفهم قلق المواطنين، ولكن الأعراض الجانبية بسيطة وتتمثل في صداع بسيط أو ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم.

وفي سياق متصل طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو الاتصال على الخط الساخن 105 لتلقي الاستفسارات، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم 1440.

وأكدت وزارة الصحة والسكان مواصلتها لرفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.