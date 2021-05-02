ضبط 115 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 14 محضرا قبل أعياد الربيع

شنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، بالتعاون مع مديرية التموين، مساء أمس السبت، حملة مكبرة على المحال التجارية بمركز ومدينة القصاصين.

ونجحت الإدارة الصحية بالقصاصين، في التفتيش على عدد كبير من المحال التجارية، قبل ساعات من أعياد الربيع لضبط أي مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ونجحت الحملة برئاسة الدكتورة هيام فكري رئيس قسم الرقابة على الأغذية، والتي ضمت الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وعبد الله موسى مفتش الأغذية، من ضبط 115 كيلو مواد غذائية مختلفة ما بين «زبادي ومخللات ومخبوزات ومعلبات ووجبات مطهية وفاكهة متغيرة الخواص الطبيعية».

وقالت المصادر، إنه تم تحرير 14 محضر جنحة صحية، لعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة المحال، وعرض الأغذية خارج المحل، كما أغلق أحد المحال التجارية لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية.

جاءت الحملة ضمن توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية على المحال التجارية، وأماكن بيع السلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المأكولات والمشروبات.

وأكد بشارة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون فيما يخص حياة المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر.

وكانت قد قامت حملة مكبرة قبل أيام، بالتفتيش على عدد كبير من مطاعم مدينة الإسماعيلية، وأغلقت فيها أشهر مطعم للمأكولات السورية، بشارع صبري مبدي بمنطقة الخامسة.

وضبطت الحملة ما يقرب من 250 كيلو من اللحوم متغيرة الخواص ومجهولة المصدر، وحررت المحاضر اللازمة، فيما أوصت اللجنة الصحية بإغلاق «المطبخ ومكان التحضير» الخاص بالمطعم لعدم ملائمته للاشتراطات الصحية، واحتمالية وجود خطر داهم على حياة المواطنين.