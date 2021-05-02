عاجل.. طعام فاسد يودي بحياة ربة منزل في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، صباح اليوم، إثناء محاولة إسعافها بمستشفى العسيرات المركزي، جنوب سوهاج، عقب وصولها مصابة بحالة قيئ مستمر إثر تناولها طعام منزلي فاسد.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى وإخطارا النيابة العامة، كما أصيب طفل باشتباه نزيف داخلي بالمخ إثر اصطدام جرار زراعي به اثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز أخميم، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول المدعوة "إيمان محمد. ر" 23 سنة ربة منزل، وتقيم دائرة المركز مصابه بحالة إعياء وقيئ مستمر، إثر تناول طعام فاسد وتوفيت حال تلقيها الإسعافات اللازمة.

انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤال والدها "محمد. ر. ا" 60 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابتها التي أودت بحياتها عقب تناولها طعام فاسد بالمنزل ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول الطفل "آدم أحمد. خ. ع"، 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ادعاء حادث جرار زراعي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبسؤال والده "أحمد. خ. ع"، 35 سنة، سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدم به جرار زراعي قيادة المدعو "أحمد. م. ع" 23 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه إصابته ونفى الشبهة الجنائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الجرار الزراعي وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الجرار الزراعي بديوان مركز الشرطة.