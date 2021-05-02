خريطة الأماكن المغلقة أمام المواطنين في «شم النسيم» بالإسماعيلية

أصدر محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، قرارا بإغلاق كل الأندية والشواطئ والحدائق، تنفيذا لتعليمات وزير التنمية المحلية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشملت الأماكن التي تم إغلاقها في محافظة الإسماعيلية، 4 أماكن ومناطق متفرقة ما بين الحدائق والمنتزهات والشواطئ، على النحو التالي:

حدائق نمرة 6

تعتبر حدائق نمرة 6 من أهم الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من أهالي الإسماعيلية خاصة في أعياد الربيع، وتشهد ازدحامًا كبيرًا في أيام الأعياد.

وتنفذت هيئة قناة السويس عملية غمر لكل الحدائق بالمياه لمنع المواطنين من التواجد بها، على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين.

حدائق الملاحة

تقع حدائق الملاحة في مواجهة شارع محمد علي، ومطلة على شارع أم كلثوم وتتبع هيئة قناة السويس.

وأغلقت هيئة قناة السويس الحدائق منذ فترة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة للحدائق وزراعة النجيل الخاصة بها.

وبحسب أفراد الأمن على الحديقة فإنه سيتم منع أي مواطنين من الدخول إلى الحديقة خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

الأندية والشواطئ

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارا بإغلاق جميع الأندية والشواطئ في المحافظة، وشملت أندية الملاحة والفيروز وكل الشواطئ بطريق البلاجات.

ويستمر الإغلاق من السادسة مساء اليوم السبت وحتى السادسة من صباح الثلاثاء المقبل.

قاعات الأفراح وأماكن التجمعات

وشمل القرار منع أي فاعليات أو تجمعات نهائيا مع استمرار التفتيش بالحملات على أماكن التجمعات بالمحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنبيه على كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المحال التجارية والمقاهي والكافتريات ومتابعة الإجراءات الاحترازية.