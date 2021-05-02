خريطة الظواهر الجوية في 5 أيام: نشاط للرياح.. وانخفاض الحرارة الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة 7 مايو 2021، حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الهيئة إلى نشاط للرياح اليوم الأحد، وذلك بمناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

أما يوم الاثنين 3 مايو 2021، فمن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس يوم الثلاثاء 4 مايو، توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء 5 مايو، فمن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والوساحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الخميس 6 مايو الجاري، ستنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن تنشط الرياح بمناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة 7 مايو، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 2 /5 /2021

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الأحد 2/5/2021 على محافظات ومدن مصر كالتالي:

القاهرة 37 20

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 20

شبين الكوم 37 20

دمنهور 35 20

بلطيم 29 19

مطروح 31 19

السلوم 36 18

سيوة 40 23

بورسعيد 28 20

دمياط 27 19

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 31 19

رفح 30 18

رأس سدر 37 21

نخل 35 16

نويبع 36 26

طابا 34 23.