حملات وورديات عمل 24 ساعة لرفع الإشغالات بمحيط الكنائس بالجيزة

تكثف أجهزة المحافظة من جهودها لتحسين الخدمات وتطوير المرافق من خلال توفير ورديات للعمل بالشارع على مدار الـ24 ساعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، إضافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس.

حملة لضبط المخالفات بالدقي

نفذت أجهزة حي الدقي بتنفيذ حملة لضبط المخالفات والتأكّد من تطبيق المحال والمقاهي للإجراءات الاحترازية، وتمكّنت الحملة من ضبط 20 مقهى مخالف وتمّ مصادرة «362 شيشة و96 كرسي وتحرير 6 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق و31 محضر عدم ارتداء كمامة و4 محاضر انتظار خاطئ ومحضري إتلاف الطريق، كما تمكّنت لجان المتابعة من رصد حالة لبناء مخالف وضم المساحة الخلفية لأحد العقارات بشارع النرجس، وتمّ إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

التأكّد من سريان الإجراءات الإحترازية بشوارع العجوزة

وشنت أجهزة حي العجوزة حملة لضبط المخالفات والتأكّد من سريان الإجراءات الإحترازية بشوارع (العجوزة 1، العجوزة 2، شرق الترسانة، أرض اللواء، عبده خطاب، ترعة المجنونة، الطريق الأبيض، الغاز، باجور الثلج، النيل، أحمد عرابي، إبراهيم البعثي، 26 يوليو، عبدالمنعم سند، الدري، ميدان موسى جلال، الصفطاوي، مجمع المدارس، شمال المحور) حيث تمّ مصادرة عدد من حالات الإشغالات وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك.

إغلاق وتشميع عدد من المحال المخالفة ببولاق

تمكّنت الحملة بحي بولاق الدكرور من إغلاق وتشميع عدد من المحال المخالفة والمقاهي بشوارع (فيصل، المساكن، العشرين، ترعة عبدالعال 1، ترعة عبدالعال 2، كفر طهرمس، ناهيا، التحرير) ومصادرة 286 شيشة 775 كرسي وتم تحرير 97 محضر مخالفة لعدم إرتداء الكمامة.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، تمّ ضبط 7 مقاهي مخالفة للإجراءات ومصادرة 50 شيشة و4 استاند و48 كرسي وتحرير 12 محضر إشغال طريق و6 محاضر انتظار مخالف لسيارات النقل، وذلك خلال حملة لإدارة الإشغالات بشوارع (برقاش الرئيسي، المعهد الديني، منشية رضوان، المنصورية، سلومة، المدرسة الثانوى، المغاربة، الموقف الجديد)، وإيقاف وإزالة لبناء دون تصريح بقرية عبدالصمد بالمنصورية، كما يجرى إستكمال تركيب أعمدة الإنارة بالمدخل الرئيسى لقرية بني سلامة والمرحلة لثانية بمدخل أبوغالب.

حملات للقضاء على الحشرات الطائرة بالوراق

ونفذت أجهزة حي الوراق بالتعاون مع وحدات ناقلات الأمراض حملة لرش وتعقيم بعض المؤسسات الحكومية والشوارع ضمن الإجراءات الإحترازية وللقضاء على الحشرات الطائرة والتى تنتشر خلال تلك الفترة من العام.

مصادرة عدد من الشيش والكراسي في اوسيم

وخللال حملة لمركز ومدينة البدرشين بشوارع (سوق المدينة، النيل السعي، عمرو بن العاص، المستشفى، الطريق السريع) تمّ ضبط 3 مقاهي مخالفة و6 محال للعمل بعد مواعيد الغلق الصيفية والتي تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتشميع والغلق وتحرير محاضر مخالفة للملاك.

ورصدت أجهزة مركز ومدينة أوسيم 30 محلًا ومقهى لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة، إلى جانب مصادرة عدد من الشيش والكراسي والطاولات خلال حملة ليلية بنطاق بشتيل.

وأصدر مركز ومدينة الحوامدية قرارات بالغلق والتشميع بحق منشأتين للعمل بدون تصريح عبارة عن مصنع للحلويات بطريق 11 بنطاق المدينة، ومحل منجد بشارع الوحدة بأم خنان.