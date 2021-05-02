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عاجل.. حريق ضخم في عشرات من صهاريج الوقود بأفغانستان «فيديو»

تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء العاصمة كابل

كتب:

محمد حسن عامر
12:05 م | الأحد 02 مايو 2021
الأوضاع في أفغانستان.. صورة أرشيفية

الأوضاع في أفغانستان.. صورة أرشيفية

تزامنا مع حريق ضخم في المدينة الصناعية بمدينة قم الإيرانية، أتى الدور على أفغانستان، حيث ذكرت قناة روسيا اليوم أن حريقا هائلا ليلة أمس السبت إلى الأحد في عشرات صهاريج الوقود على الطرف الشمالي للعاصمة الأفغانية كابل، أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 14 آخرين.

وقال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن المحققين أخذوا فورا يمشطون الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة، ومحطة الوقود التي اشتعلت فيها النيران، التي أضاءت المنطقة.

الحريق بدأ بناقلة وقود.. وسائقوا الشاحنات يغلقون الطريق طلبا لتعويضات

وأشار عريان إلى أن الحريق بدأ عندما أندلعت شرارة النيران في ناقلة وقود، وسرعان ما غمرت ناقلات النفط القريبة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب العملاقة وأعمدة الدخان في سماء الليل، حيث اندلعت النيران في الطرف الشمالي للمدينة في عدة منازل ومحطة وقود قريبة، ودمرت عدة مبان، وانقطعت الكهرباء عن معظم أنحاء كابل، التي عادة ما تكون متقطعة الكهرباء. في حين أغلق سائقو الشاحنات، اليوم، الطريق المؤدي إلى المنطقة مطالبين الحكومة بتعويضات.

أسباب حريق أفغانستان لا تزال غامضة

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه لم يعرف على الفور ما إذا كان الحريق عرضيا أم متعمدا، وجاء ذلك مع بداية الانسحاب النهائي الرسمي للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مما ينهي أطول حرب أمريكية.

 إذ سيكون جميع الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 إلى 3500 وحوالي 7000 من القوات المتحالفة مع الناتو خارج أفغانستان على أبعد تقدير بحلول 11 سبتمبر المقبل، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

 

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