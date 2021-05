عاجل.. حريق ضخم في عشرات من صهاريج الوقود بأفغانستان «فيديو»

تزامنا مع حريق ضخم في المدينة الصناعية بمدينة قم الإيرانية، أتى الدور على أفغانستان، حيث ذكرت قناة روسيا اليوم أن حريقا هائلا ليلة أمس السبت إلى الأحد في عشرات صهاريج الوقود على الطرف الشمالي للعاصمة الأفغانية كابل، أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 14 آخرين.

وقال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن المحققين أخذوا فورا يمشطون الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة، ومحطة الوقود التي اشتعلت فيها النيران، التي أضاءت المنطقة.

Update - "Dozens" of fuel tankers were burnt in tonight's major fire in Karez-e Mir area in Shakardara district, Kabul province, the Interior Ministry's spokesman Tariq Arian says.



He says 10 people were injured.



He says fire first broke out at a fuel tanker. pic.twitter.com/OdBhiu4k9h