البيئة تغلق المحميات الطبيعية في شم النسيم

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، قرارا بإغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المحميات المركزية التي سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هى محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم و ذلك للحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من اقبالا كبيرا فى ذلك الوقت من كل عام ولتوجدها داخل القاهرة او لقربها منها .

و تؤكد د. ياسمين فؤاد على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الجارية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتي تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة، لممارسة الأنشطة او التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.