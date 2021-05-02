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ضبط 3 طن مصنعات لحوم ودواجن وجمبري فاسدة في حملة تمونية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
07:52 م | الأحد 02 مايو 2021
لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية خلال حملة مكبرة شنتها على المحلات ومخازن السلع، 3 طن لحوم مفرومة وفيليه ودواجن وجمبري ولانشون غير صالح للاستخدم الآدمي.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث المديرية، يفيد متابعة الحملات التموينية؛ إذ نفذت حملة قادها العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مفرمة لحوم عثر بها على 2.5 طن مفروم وهياكل دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

 كما ضبط مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى شركات تجارة الصناعات الغذائية بدون ترخيص، به نحو 1.38 طن فيليه دواجن وجمبرى ولانشون يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق. 

في وقت سابق، أعلنت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم، وكذلك توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة، حفاظا على سلامة اللحوم.

وأضافت أمل العسيلي في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى، والعمل على حلها فورا على تليفون استقبال شكاوى المواطنين، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040).

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