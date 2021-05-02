محافظ الشرقية يصدر قرارا بوقف 3 موظفين عن العمل بسبب الإهمال

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2611 لسنة 2021 بوقف كل من «م . ع . أ»، رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و«أ. م. ب»، مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و«ع. م. ك»، مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

أوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل خلال الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية حرصًا على حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فورًا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة السلام والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لإزالة حالة تعد بالبناء المخالف عبارة عن شدة خشبية بالدور الرابع بمنطقة المنشية الجديدة، وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة والإدارة الهندسية بالوحدة بإزالة مبنى بالدبش الأبيض والأسمنت على مساحة 80 مترا بعزبة الكردي التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، وتطبيق القانون على المتعديين، وقامت الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان بحملة لإزالة شدة خشبية كانت معدة لصب الدور الأول العلوي على مساحة 280 مترا بعزبة النجارين بالسعادات، وإزالتها على نفقة المخالف.

وفي سياق متصل؛ تمكن رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل من إزالة سور مبنى بالدبش على مساحة 8 أمتار بقرية سلمنت، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من شن حملة إزالة بالمهد على مساحة 1.5 قيراط بالمدينة بالسكة الشامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.