تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز: على جهاز تنفس صناعي

حالة من القلق تسيطر على محبي الفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد حجزهما بأحد المستشفيات بسبب تداعيات إصباتهما بفيروس كورونا، والذي تزامن مع أمراض الشيخوخة وقصور الكلى التي هاجمت الفنان الكوميدي.

سمير غانم معاناة شديدة مع قصور الكلى وأمراض الشيخوخة

وحسب مصادر لـ«الوطن»، مازال الفنان سمير غانم بغرفة العناية المركزة، حيث وُضعه على جهاز تنفس صناعي، بسبب ضيق في التنفس وقصور الكلي وأمراض الشيخوخة التي يعاني منها.

دلال عبدالعزيز في العناية المركزة على جهاز «cpap»

وفيما يخص الفنانة دلال عبدالعزيز، وفقًا للمصادر، فإنها حاليًا داخل غرفة العناية المركزة، حيث وُضعت على جهاز «cpap» الخاص بالتنفس لتوزيع الهواء والأكسجين في جسمها بانتظام، مع إعطائها حقنًا مخدرة حتى لاتكون بكامل وعيها، حرصًا على راحتها التامة، لأن وضعها الصحي مستقرًا ولكن ليس في أحسن حالته.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز، قد أصيبت بفيروس كورونا وابنتها الفنانة دنيا سمير غانم خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، والذي كان من المفترض عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ولكن خرج من السباق الرمضاني بعد توقف التصوير لإصابتهما ومخرج المسلسل هشام جمال بفيروس كورونا.

وحسب ماقاله الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، فإن أسرة سمير غانم أصيبت بكورونا، وفي الوقت الذي تعافت فيه دنيا وإيمي وحسن الرداد من الفيروس، فإن دلال عبدالعزيز تم حجزها بالعناية المركزة منذ أيام، ثم نقل الفنان سمير غانم للمستشفى يوم الخميس الماضي بعدما استدعت حالته الصحية ذلك.

وتحولت صفحات عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم بالسوشيال ميديا لرسائل دعم ومحبة ودعوات بالشفاء العاجل لنجم الكوميديا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، أبرزهم نادية الجندي، وسوسن بدر، وإسعاد يونس، وأكرم حسني، وكندة علوش، وعمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس.

وشاركت الفنانة دلال عبدالعزيز في موسم مسلسلات رمضان 2021 بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، وحققت شخصية عطية التي قدمتها نجاحًا كبيرًا وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.