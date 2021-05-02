تدريب صيفي للطلبة في 13 برنامجا تدريبيا بإحدى شركات الصناعات الغذائية

أعلنت إحدى شركات الصناعات الغذائية الشهيرة عن التدريب الصيفي لطلاب المرحلة الأخيرة وقبل الأخيرة والخريجين من جميع الكليات على مستوى محافظات الجمهورية على أن يكون آخر موعد للتقديم في 31 مايو الحالي، وتستعرض «الوطن» تفاصيل 13 برنامجًا تدريبيًا متاحًا للطلبة على النحو التالي:

1. التدريب الصيفي في البحث والتطوير:

- يفضل تخصصات الصيدلة والزراعة.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

2. التدريب الصيفي في الجودة:

- يفضل تخصصات العلوم فقط.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

3. التدريب الصيفي في الإنتاج:

- يفضل كلية الزراعة (قسم اللغة الإنجليزية)، ويمكن التقدم لتخصصات تجهيز الأغذية.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

4. التدريب الصيفي في الصيانة:

- يفضل طلاب الكلية الهندسة من تخصصات الهندسة الميكانيكية / الكهربائية / الميكاترونيك.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

5. التدريب الصيفي في التوريد:

- يفضل التقديم من تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال والخدمات اللوجستية.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

6. التدريب الصيفي في التسويق التجاري:

- يمكن التقديم للطلاب من كافة التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

7. التدريب الصيفي في التسويق المبيعات:

- يمكن التقديم للطلاب من كل التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

8. التدريب الصيفي في تنمية المزارع:

- يمكن التقديم للطلاب من كافة التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

9. التدريب الصيفي في التسويق:

- يمكن التقديم للطلاب من كافة التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

10. التدريب الصيفي في تكنولوجيا المعلومات:

- يمكن التقديم للطلاب من كل التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

11. التدريب الصيفي في التمويل:

- يمكن التقديم للطلاب من كافة التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

12. التدريب الصيفي في التدقيق الداخلي:

- يمكن التقديم للطلاب من كافة التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

13. التدريب الصيفي في الموارد البشرية:

- يمكن التقديم للطلاب من كافة التخصصات.

- التدريب متاح للطلاب والمقرر أن يكونوا من خريجي عامي 2022 و2023 فقط.

- الحصول على تقدير جيد كحد أدنى أو ما يعادله.

- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

- الإلمام الجيد ببرنامج MS Office.

ويمكن التقديم أونلاين من هنـــــــــــا، ثم الضغط على البرنامج التدريبي الذي ترغب في التقديم من خلاله، وذلك بعد إنشاء حسابًا جديدًا لتتمكن من التسجيل.