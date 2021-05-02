عُطلة وحر وغلق للحدائق.. شوارع بني سويف خالية من المواطنين (صور)

خلت شوارع مدينة بني سويف الرئيسية، خاصة شارع كورنيش النيل، اليوم الأحد، من المواطنين، في ظل ارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وصدور قرارات بغلق الحدائق العامة والمتنزهات، ومنع التجمعات، إضافة إلى تعطيل العمل اليوم واعتباره يوم إجازة بالمصالح الحكومية والخاصة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غد الإثنين.

«غنيم» يتابع تفعيل قرارات غلق الحدائق العامة في أعياد الربيع

وعرض اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، تقريرًا على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، يتضمن الإشارة إلى متابعة الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات، وذلك بالتعاون مع أجهزة وإدارات وأقسام مديرية الأمن لمنع أي تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

المحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الإحترازية

وجدد محافظ بني سويف مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام باجراءات وقرارات الدولة، ومحفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه لا يزال لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن السويفي، وقناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملا مساعدا وليس معوقا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.