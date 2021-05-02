والد أطفال ضحايا «حريق الغربية»: «فقدنا عصفورين بالجنة وربنا يرحمهما»

وجه المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من النيابة العامة، وخبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أسرة الطفلين «أسر» و«آدم» ضحايا حريق هائل، اندلع داخل الشقة المذكورة وتسبب في وفاتهما، للتأكد من أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث أم لا.

النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة طفلين في حريق مأساوي بشقة الأسرة

وجه رئيس نيابة مركز المحلة، بسماع أقوال أسرة الطفلين وشهود عيان من الجيران حول تداعيات الحادث.

من جانبه تابع محمد صلاح والد الطفلين ضحية حادث الحريق بقوله: «الحمد لله يارب العالمين.. قضائك فوق راسنا هيوحشني ولادي وربنا يصبرنا على فراقهما في الجنة ونعيمها يا رب صبرني أنا ومراتي».

وأعرب عن صدمته: «معرفش هل تسريب الغاز أو ماس كهربائي هو ما تسبب في إشعال النيران والتسبب في وفاة ولادي.. حسبنا الله ونعم الوكيل، وشكرا لأهلي وجيراني اللي حاولوا ينقذونا في حريق الشقه المشئومة».

وكشف المحاسب علاء محمد أبوغانم أحد أهالي القرية أن شهود عيان من جيران الأسرة، تلقوا نبأ وفاة الطفلين بحالة من البكاء والانهيار للجميع ومشهد جنازتهما جعل الألم والحسرة لساعات متواصلة منذ وفاتهما في الحادث لحين إنهاء إجراءات دفنهما بمقابر القرية.

وشيع أهالي القرية في وقت سابق جثمان الطفلين، عقب أداء صلاة الجنازة عليهما بعد صلاة الفجر، وسط مشهد جنائزي مهيب تخلله بكاء وحزن أسر وعائلات القرية، بسبب فراق عصفوري الجنة في الحريق الأليم حتى مثواهما الأخير سيرا على الأقدام إلى مقابر العائلة.

تفاصيل وفاة طفلين شقيقين أثناء حريق هائل بمنزل أسرتهما بسبب ماس كهربي

وكان المئات من أسر وعائلات قرية عياش أصابهم حالة من الحزن الشديد، بسبب لحظات الرعب الذين عاشوها لوفاة عصفوري الجنة في حادث مأساوي، جراء احتراق شقة أسرتهما، بدعوى حدوث ماس كهربائي مفاجئ، تسبب في التهام محتوياتها بالكامل وتفحم جثتهما، بسبب استمرار الحريق لأكثر من ساعتين، عقب أذان المغرب في ليالي رمضان، وهو ما آثار حفيظة أهالي القرية وتمكنوا من إخماد نيران الحريق بالجهود الشعبية، والتحفظ على جثتي الطفلين وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، لعرضهما على الطب الشرعي لإنهاء إجراءات دفنهما.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد سامح محمد مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بقرية عياش، بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأمنية أنه تم تفحم محتويات الشقة بأكملها، ومصرع طفلين، وهما «أسر محمد صلاح، آدم محمد صلاح، أعمارهم تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات» وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أن النيران أتتت على محتويات الشقة وتسببت في إلحاق أضرار بالغة في محتوياته، وترجح التحريات أنَّ الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولا تزال أعمال الفحص الجنائي مستمرة لجمع كل الأدلة حتى يتمّ الفصل في أسباب الحريق بشكل نهائي.

قرارات النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق

وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقريرًا بنتائجه وموافاة النيابة بما أسفر عنه الفحص، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الضحايا وتسليمها لذويهما.