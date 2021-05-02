المتهمون بقتل طفل المطرية: «مكنش قصدنا نقتله»

أدلى المتهمون بقتل طفل بطلق ناري أثناء مشاهدته لمشاجرة بين عدد من الشباب بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، أمام النيابة العامة بأقوالهم، بأنهم لم يكن قصدهم قتل الطفل، ولكن كانت مجرد مشاجرة بين بعضهم البعض، وأصيب الطفل عن طريق الخطأ بطلقة في رأسه، «إحنا كنا بنتخانق مع بعض والسلاح كان في طلقات بنضربها في الهواء علشان نخوف بيها الطرف التاني، والطفل كان واقف بيتفرج على الخناقة وطلقة جت في رأسه لكن مكنش قصدنا نقتله، القتل حصل خطأ».

كانت النيابة العامة أمرت بحبس الـ8 متهمين بقتل طفل بطلق ناري أثناء مشاهدته لمشاجرة بين عدد من الشباب بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجار ضبط متهمين اثنين آخرين.

يُذكر أنَّ أحد جيران الطفل نشر مقاطع مصوّرة تظهر الاشتباكات بين عدد من الأشخاص حيث هربوا من الشارع فور إصابة الطفل بطلق ناري.

وقال محمد ناهد، أحد جيران الطفل: «الطفل قتل برصاصة في أثناء مشاجرة بين عدد من البلطجية الذين تشاجروا وسط المنازل فجر اليوم السبت».

وتابع الشاب: «صحينا على ضرب النار من البلكونة وفيه طفل أخد طلقة حية في دماغه وقع مات، وهم استمروا في التشاجر رغم سقوط الطفل ووفاته».

وروى أحد شهود العيان لـ«الوطن»، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن والد الطفل سمع مشاجرة بين عدد من المسجلين في الشارع، فخرج من شرفة المنزل للاطمئنان على ابنيه اللذين يعملان حتى الفجر، خوفا من أن يكونا ضمن المتشاجرين لكنه لم يجدهما وسط المشاجرة، فقام بالاشتباك مع المتشاجرين لفظيا، وطالبهم بالتشاجر بعيدًا عن المنزل، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين أحدهم فقام الأخير بإطلاق النار على الأب، لتستقر الرصاصة في جسد نجله الذي خرج وراءه دون علمه، ليسقط الطفل جثة هامدة في الحال.

ضبط الجناة

وطالب ناشر الفيديو، رجال الأمن بسرعة ضبط الجناة وتقديميهم للمحاكمة العاجلة.

من جهته، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنَّه تمّ ضبط 6 من المتهمين في المشاجرة، وجارِ ضبط باقي المتهمين.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الطفل للوقوف على أسباب الوفاة، حيث بدأت التحقيق مع المتهمين الستة في الواقعة.