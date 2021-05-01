عاجل.. مقتل طفل برصاصة خلال مشاهدته مشاجرة بالمطرية (فيديوهات)

لقى طفل، يدعى عبد الرحمن، 8 سنوات، مصرعه بطلق ناري، أثناء مشاهدته لمشاجرة بين عدد من الشباب بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

ونشر أحد جيران الطفل مقاطع مصورة تظهر الاشتباكات بين عدد من الأشخاص حيث هربوا من الشارع فور إصابة الطفل بطلق ناري.

تفاصيل الواقعة

وقال محمد ناهد، أحد جيران الطفل: «الطفل قتل برصاصة أثناء مشاجرة بين عدد من البلطجية الذين تشاجروا وسط المنازل فجر اليوم السبت».

وتابع الشاب: «صحينا على ضرب النار من البلكونة وفيه طفل أخد طلقة حية في دماغه وقع مات وهم استمروا في التشاجر رغم سقوط الطفل ووفاته».

ضبط الجناة

وطالب ناشر الفيديو، رجال الأمن بسرعة ضبط الجناة وتقديميهم للمحاكمة العاجلة.

مصدر أمني

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه تم ضبط 6 من المتهمين في المشاجرة، وجارِ ضبط باقي المتهمين.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الطفل للوقوف على أسباب الوفاة، حيث بدأت التحقيق مع المتهمين الستة في الواقعة.