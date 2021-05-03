«الصحة» تقدم «نصائح جديدة» للتعامل داخل المولات في ظل تفشى «كورونا»
كتب:
مريم الخطري
05:22 ص | الإثنين 03 مايو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين والوفيات، وفقا لآخر تقارير صادرة عن وزارة الصحة الخاصة بمستجدات الفيروس.
وتعمل وزارة الصحة على تقديم روشتة علاجية يومية للمواطنين يمكن اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.
تعليمات جديدة للتعامل مع كورونا داخل المولات
حددت «الصحة» مجموعة من التعليمات والإرشادات الجديدة الخاصة بالتعامل مع الفيروس داخل المولات والمحلات التجارية خاصة وأنها تعد أكثر المناطق عرضة لإصابة المواطنين بفيروس كورونا، موضحة أنه على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات بشكل مستمر على مدار اليوم.
وتابعت الوزارة فى منشور توعوى: «لابد من الالتزام بالمسافات الأمنه التى يحددها أصحاب المحلات التجارية وعدم لمس العينين والفم والأنف وتجنب السلام بالأيدي أو الأحضان مع الابتعاد عن الأماكن المزدحمة واستخدام كارت الصراف الآلي».
وأضافت: «أنه لابد من تطهير دورات المياه قبل استخدامها وعدم تجربة مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أهمية عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن إلى المولات وكذلك الحرص على عدم لمس الأسطح واستخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.
رفع أعلى درجات الاستعداد
وناشدت الصحة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.
وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مع مناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.
اقرأ المزيد:
-
فيروس كورونا
-
كورونا
-
لقاح كورونا
-
اعراض فيروس كورونا
-
لقاح فيروس كورونا
-
مرض كورونا
-
علاج كورونا
-
أعراض كورونا
-
جائحة كورونا
-
فيرس كورونا
-
فيروس
-
وباء كورونا
-
علاج الكورونا
-
سلالات كورونا
-
انتشار كورونا
-
لقاحات كورونا
-
مستجدات كورونا
-
علاج فيروس كورونا
-
جرعات لقاح كورونا
-
فيروس كورونا المتسجد
-
فيروس كورونا المستجد
-
دواء كورونا
-
الوفيات بسبب كورونا
-
نقص لقاحات كورونا
-
السلالة الجديدة من فيروس كورونا
-
فيديو عن كورونا
-
نصائح لمرضى كورونا
-
مكافخة وباء كورونا
-
اعراض كورونا البدايه
-
وقيات كورونا
-
اعراض الكورونا