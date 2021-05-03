«الصحة» تقدم «نصائح جديدة» للتعامل داخل المولات في ظل تفشى «كورونا»

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين والوفيات، وفقا لآخر تقارير صادرة عن وزارة الصحة الخاصة بمستجدات الفيروس.

وتعمل وزارة الصحة على تقديم روشتة علاجية يومية للمواطنين يمكن اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

تعليمات جديدة للتعامل مع كورونا داخل المولات

حددت «الصحة» مجموعة من التعليمات والإرشادات الجديدة الخاصة بالتعامل مع الفيروس داخل المولات والمحلات التجارية خاصة وأنها تعد أكثر المناطق عرضة لإصابة المواطنين بفيروس كورونا، موضحة أنه على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات بشكل مستمر على مدار اليوم.

وتابعت الوزارة فى منشور توعوى: «لابد من الالتزام بالمسافات الأمنه التى يحددها أصحاب المحلات التجارية وعدم لمس العينين والفم والأنف وتجنب السلام بالأيدي أو الأحضان مع الابتعاد عن الأماكن المزدحمة واستخدام كارت الصراف الآلي».

وأضافت: «أنه لابد من تطهير دورات المياه قبل استخدامها وعدم تجربة مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أهمية عدم اصطحاب الأطفال وكبار السن إلى المولات وكذلك الحرص على عدم لمس الأسطح واستخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.

رفع أعلى درجات الاستعداد

وناشدت الصحة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مع مناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.