في شم النسيم.. 10 قرارات لمحافظ الشرقية لمواجهة كورونا ورقابة الأسواق

في إطار إستعدادات محافظة الشرقية لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، والتصدي العاجل لإنتشار الوباء.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية وتتضمن الآتي:

تفعيل غرف العمليات لتلقي الشكاوى

بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لتلقي شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تعمل علي مدار الـ24 ساعة، لمواجهة أي مشكلات أو أحداث طارئة وإتخاذ ما يلزم فوراً.

غلق جميع المتنزهات والحدائق في شم النسيم

قرر محافظ الشرقية غلق جميع المتنزهات والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع إقامة أي تجمعات أو إحتفالات أو فاعليات جماهيرية.

تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإلتزام، بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للإجراءات، للحفاظ على صحه وسلامه المواطنين.

التعامل بكل حسم مع المخالفين

أكد المحافظ، على التعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وغلقها فوراً، وإتخاذ الإجراءات القانونية معها.

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة تضافر كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة «الصحة - التموين - الطب البيطري» لإتخاذ كافة التدابيرالوقائية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع «اللحوم - الدواجن المجمدة - الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة» والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات علي المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم وصرامة والإلتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

منع تجمعات المواطنين

أكد ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور علي مدار اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومنع تجمعات المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبخاصة غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية.

مراجعة أرصدة الأكسجين الطبي لمواجهة جائحة كورونا

كما وجه غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الصحة بصورة يومية، لمتابعة الوضع الحالي لموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك أرصدة الأكسجين الطبي بالمستشفيات حتي يتثنى موافاة وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن.

تكثيف الحملات المفاجئة علي كافة المراكز والمدن والأحياء

كما وجه محافظ الشرقية إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف الحملات المفاجئة علي كافة المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعرض تقرير يومي.