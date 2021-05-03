حظك اليوم الاثنين 3-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:03 ص | الإثنين 03 مايو 2021
حظك اليوم برج الثور
يعرف عن مولود برج الثور أنّه واثق في قدراته ومحب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون مرنا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.
حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.
ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.