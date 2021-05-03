حظك اليوم الاثنين 3-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوبًا غزليًا رائعًا في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اقتران القمر مع زحل في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.