حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.. «العظمى 43 مئوية»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، على البلاد، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم ليلاً

وأضافت الهيئة: أن الطقس المتوقع ليلاً على البلاد، سيكون معتدل على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح بمناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمرفتكون من معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 39 22

الإسكندرية 33 20

وادي النطرون 35 21

طنطا 37 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 21

بلطيم 32 20

مطروح 32 20

السلوم 36 20

سيوة 40 23

بورسعيد 33 20

دمياط 33 20

الزقازيق 39 22

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 39 22

السويس 39 22

العريش 32 20

رفح 32 20

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 37 26

طابا 35 24

كاترين 33 17

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 38 26

مرسى علم 35 24

الفيوم 39 22

بني سويف 39 22

المنيا 39 22

أسيوط 41 22

سوهاج 41 23

قنا 42 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

إدفو 43 26

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 25

أبورماد 37 26

حلايب 35 25

رأس حدربة 36 24 .