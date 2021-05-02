حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.. «العظمى 41 مئوية»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد؛ على البلاد، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلاً

وأشار الخبراء إلى أنه يتوقع أن تكون حالة الطقس ليلًا معتدلة على أنحاء البلاد كافة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على البلاد

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون «خفيف إلى معتدل»، ويتراوح ارتفاع الموج لما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية، شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 20

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 20

شبين الكوم 37 20

دمنهور 35 20

بلطيم 29 19

مطروح 31 19

السلوم 36 18

سيوة 40 23

بورسعيد 28 20

دمياط 27 19

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 31 19

رفح 30 18

رأس سدر 37 21

نخل 35 16

نويبع 36 26

طابا 34 23

كاترين 31 17

الطور 36 21

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 37 24

مرسى علم 34 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبورماد 36 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 24 .