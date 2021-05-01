حالة الطقس غدا الأحد 2-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت منذ قليل، هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأحد؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا ليلا

وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس غدا ليلًا، معتدلة على أنحاء البلاد كافة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 20

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 20

شبين الكوم 37 20

دمنهور 35 20

بلطيم 29 19

مطروح 31 19

السلوم 36 18

سيوة 40 23

بورسعيد 28 20

دمياط 27 19

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 31 19

رفح 30 18

رأس سدر 37 21

نخل 35 16

نويبع 36 26

طابا 34 23

كاترين 31 17

الطور 36 21

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 37 24

مرسى علم 34 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبورماد 36 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 24

كيفية تجنب موجة الحر الشديد هذا الأسبوع

يجب ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون، تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة دون غطاء على الرأس أو شمسية يد، الحرص على الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، مراعاة عدم استعمال الماء الساخن وتهوية القدمين دائما وتجفيف بين الأصابع، منعا للإصابة بفطريات القدم، تناول الخيار والبطيخ والكنتالوب بديلا للحلويات، الاستحمام صباحا ومساء مع استعمال صابون الجلسرين ودون ليفة، وفقا للدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، استشاري الأمراض الجلدية.