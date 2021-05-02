حفل تأبين الدكتور محمود نسيم في بتانة.. الخميس

ينظم منتدى بتانة الأدبي والثقافي حفل تأبين للشاعر والمسرحي الدكتور محمود نسيم الأستاذ بأكاديمية الفنون، والذي رحل عن عالمنا يوم 21 أبريل الماضي في أوج عطائه الفكري والنقدي والإبداعي، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الخميس القادم 6 مايو الجاري.

وأضاف الناقد شعبان يوسف على حسابه عبر «فيسبوك»: الراحل الكبير واحد من أبرز وأنبل الوجوه الشعرية التى شاركت فى صياغة مفاهيم كبرى لحركة جيل السبعينات الشعرية، وشارك فى مجلتى إضاءة 77، وكتابات، ونشر فيهما أولى قصائده، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، وحصل على الماجستير فى المسرح عند صلاح عبد الصبور ومحمود دياب، وتعد رسالة الدكتوراه «فجوة الحداثة العربية» من المراجع المهمة والرائعة في مجال نقد الإبداع عبر الفكرة الفلسفية، كما أصدر مجموعة دواوين شعرية، كان أولها (السماء وقوس البحر) عام 1983، وآخرها «لاعب الخيال» 2020، كما له عدد من المسرحيات الشعرية منها «تراعى الغزلان، والغرفة»، وتم عرضهما على مسرح الهناجر.

وتابع: «وشغل محمود نسيم عددا من المناصب القيادية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونال قدرا ظالما من الحرب المعلنة والمستترة من أحد كهنة وزارة الثقافة الكبار في عقد التسعينيات، وبدايات الألفية الثالثة، ووقفت هذه الحرب الشعواء في مسيرة نسيم، ورغم ذلك استطاع محمود أن يقفز على تلك الحواجز الشائكة، ليلتحق بأكاديمية الفنون، ليجد أن مؤامرات جديدة حيكت له هناك، ولكنه ينتصر بالقانون، ويمارس دور الأستاذ الفاعل الذي كان يحلم به منذ صباه، وآخر ما كان يشغله نسيم في أيامه الأخيرة، رئيسا لتحرير سلسلة (نصوص مسرحية)، التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب».

ويشارك في التأبين زملاؤه ومحبوه، وعلى رأسهم الدكتور الشاعر حسن طلب، والدكتور شبل بدران، والدكتور يسري عبدالله، والدكتورة والفنانة رانيا يحيى، مع التنبيه على الالتزام بكل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، عنوان المنتدى: 34 شارع طلعت حرب، عمارة يعقوبيان.