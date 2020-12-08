وزيرة الثقافة تزور أكاديمية الفنون غدا

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، غدا الأربعاء، مجموعة كبيرة من المشروعات والصروح العملاقة التي تم الانتهاء منها بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي وتعتبر هذه المشروعات والتي تم إنجازها وتشغيلها في وقت قياسي وثبة عملاقة على طريق المستقبل.

وتتنوع هذه المشروعات وتتعدد أهدافها العلمية والفنية والمجتمعية حيث تبدأ عبدالدايم بافتتاح سور الأكاديمية بعد تطويره وتجميله ليجمع عدد من اللوحات الفنية لأساتذة وطلاب الأكاديمية من الموهوبين كما تفتتح سور المكتبات المتطورة لكبرى دور النشر في مصر والتي تقدم خدمة ثقافية لطلاب الأكاديمية كما تقوم بدورها المجتمعي للارتقاء بثقافة وذوق ووعي أهالي المناطق المحيطة بالأكاديمية.

وتفتتح مدرسة الفنون، لتعليم مواد الفنون لكافة التخصصات للمراحل دون العليا بالأكاديمية وتعد هذه المدرسة المتطورة واجهة حضارية للفنون في مصر.

كما تفتتح مبنى المعهد العالي للموسيقى العربية الجديد الذي تحول بعد أعمال الإحلال والتجديد وفقا لمعايير الجودة مركزا للإشعاع الفني ومعهدا لا مثيل له في كل الأقطار التي تهتم بدراسة الموسيقى العربية.

وتنتهي جولة عبدالدايم بافتتاح فعاليات مهرجان المسرح العربي زكي طليمات بساحة الأكاديمية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية والذي يضم ثلاثة عشر عرضا مسرحيا ومجموعة من المسابقات والفعاليات الثقافية.