محافظ القليوبية يتابع سير منظومة النظافة بالخصوص وحي شرق شبرا

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعه أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي غرب شبرا الخيمة بعد صرف التعويضات المقررة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أيضًا أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائري بالخصوص وشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال، وزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع.

وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين، وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية.

وشدد المحافظ على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء، إضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.

وتابع «الهجان» جولته بمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كيلو مترًا، حيث تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كما تفقد موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي، ووجه بازالة أي معوقات تواجه المشروع.