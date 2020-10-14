مصادرة 54 شيشة.. محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة في شبرا وبنها

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، شملت المرور على منطقة وابور الثلج ومنشية النور، والحرس الوطنى بمدينة بنها.

وحرر خلال الجولة، 5 محاضر إشغالات، وصودرت 2 شيشة، داخل أحد الكافيهات، ووجه المحافظ بغلقها؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وضبطت سيارة سوزوكي تقوم بالغسيل على الطريق العام، ما يعرض الطريق للإتلاف، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، وأخرى تبين أنها تعمل بدون رخصة قيادة، ومخالفة لشروط التراخيص (يحمل ركاب بالأجر)، وعلى الفور حررت محاضر لهم.

وأجرى "الهجان"، أيضًا جولة مفاجئة لأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، بشوارع: "15 مايو، و135 بحي شرق شبرا الخيمة، وأحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة"، وحررت 10 محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات، وصودرت 52 شيشة، وأغلق 4 كافيات.

كما حررت محاضر لـ6 إشغالات وتعديات على حرم الطريق العام، بالاضافة إلى مصادرة 120 كرسيًا، و3 أنابيب بوتاجاز مفترشة الطريق.

وأشرف محافظ القليوبية، على إزالة الإشغالات المتواجدة بالحي، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية، وكذلك رفع الإشغالات، ومتابعتها بشكل دوري؛ لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك، أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

من جانبه أكد المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير البديل الملائم لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها.