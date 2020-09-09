محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات في جولة الإعادة للشيوخ

أجري عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية، اليوم، بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة والخصوص، في اليوم الثاني لانطلاق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

بدأ المحافظ جولته بمدينة بنها برفقة اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية حيث تفقدا لجنة مدرسة "ابن خلدون الابتدائية" ومدرسة "هدى شعراوي" الابتدائية ومدرسة بلال بن رباح بكفر الجزار وفي مدينة شبين القناطر تفقد المحافظ لجنة مدرسة فاطمة الزهراء ولجنة المعهد الأزهري ولجنة مدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر.

وفي مدينة الخانكة، تفقد المحافظ لجنة مدرسة الشهيد تامر عبد الله بالمنايل ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق بأبو زعبل ولجنة مدرسة أبو زعبل رقم 1 ولجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد النبى عطوة بالخانكة، حيث اطمأن علي سير العملية الانتخابية وعدم وجود أية معوقات مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات مع توزيعها مجانا عند دخول اللجان .

كما تابع محافظ القليوبية سير عملية الانتخابات بجميع اللجان على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية موجها الشكر والتقدير لرجال القضاء و القوات المسلحة والشرطة لجهودهم في تسهيل العملية الانتخابية وتأمين اللجان.